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Gündem İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı
Gündem

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 05:56:00 -
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı

İyi Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İyi Partili İsmail Tatlıoğlu, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Değerli dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Şimdilik evdeyiz. Bir müddet telefonlarım kapalı olacak. Rabbimden herkes için şifa dilerim."

 

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