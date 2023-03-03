İYİ Parti 6'lı masadan ayrıldı! Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı

Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı.

Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının cuma günü yapılacağı öğrenildi.

AKŞENER'DEN ALTILI MASAYA ÇOK SERT ELEŞTİRİLER

Akşener, Genel İdare Kurulu'yla olağanüstü toplantı yaptı. İYİ Parti lideri, açıklama yaptı. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyasetin hınk edicisi olmayacaktır.

Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız dün de aynıydı bugün de aynı. Her zaman olduğu gibi dimdik duruyoruz.

Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız.

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Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Siyasetimizin merkezini milletimizi alıp memleketimizi karış karış gezdik. Milletimizin hem dertlerini hem şikayetlerini hem de bizden beklentilerini dinledik. Nasıl ki dinlediğimiz dertleri ve şikayetleri not edip iktidara duyurduysak, muhalefetten olan beklentileri de karşılamak için yorulmadan çalıştık. Biz, İYİ Parti olarak demokrasiye olan inancımız gereği her daim ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi aklın bir gereği olarak gördük.

Milletimizin ve memleketimizin ihtiyaçlarını düşünerek 5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attık. Türkiye için ortak dertlerimize ve bu dertlerin çözümüne yönelik önerilerimize dair güçlendirilmiş parlamenter sistem, Anayasa değişikliği gibi birçok önemli konuda mutabakat sağladık.

Dün, nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini belirttiler. Üç yılı aşkın süredir sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz, kamuoyu araştırmalarında da kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının objektif bir usulle belirlenmesini önerdik. Ancak maalesef bu görüşlerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık.

Yeri geldi çıkarlarımızdan feragat ettik. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden konuştuk, anlattık.

İYİ PARTİ ALTILI MASADAN AYRILDI

Altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini reddetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür.

Çok kıymetli imzalar attık. Biz, ne olursa olsun imzamızın arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkumuna teslim etmeyeceğiz. Milletimizi kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Sayın İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunmak istiyorum. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor."

"GERÇEK KOMUTAN OLMAK İÇİN APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR"

İYİ Parti lideri Akşener, toplantı öncesinde, "Bir yol ayrımındayız. Bu ateşten imtihanı parti iç mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum, bunu herkes üzerine alsın: Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir" demişti.

Altılı masa toplantısından sonra yapılan açıklamada ise, "Ortak aday için anlaşıldığı" belirtildi.