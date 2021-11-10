İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenaze töreninden dönen İYİ Parti Lideri Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi. Olayda ciddi bir tehlike atlatılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Akşener cenazeye katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın cenazesi Ankara’nın Beypazarı ilçesinde toprağa verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ekibiyle birlikte cenazeye katıldı.

Önüne köpek çıkan araç kaza yaptı

Cenaze sonrası dönüş yoluna çıkan İYİ Parti konvoyu kaza yaptı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem’in bulunduğu aracın önüne bir köpek çıktı. Aracın sürücüsü köpeğe çarpmamak için ani bir frenle durmak isteyince arkadaki araç duramayıp Erdem’in aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da tarlaya uçarken, Erdem’in hafif yaralandığı öğrenildi.

Akşener öndeki araçta bulunuyordu

Kazaya karışan diğer aracın koruma aracı olduğu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de öndeki araçta seyahat ettiği bildirildi.