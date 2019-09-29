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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekilleriyle yapacağı görüşme öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

29 Eylül 2019 Pazar 19:23
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ishal salgını nedeniyle hastaneye yatanlar arasında yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bilinmeyen bir nedenle ishal oldu. Aldığı ilaçlarla rahatsızlığını gideremeyen Akşener, cumartesi akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne gitti. İlk bulgulardan sonra Akşener’in hastanede tedavisinin sürmesi uygun bulundu.

Habererk'in haberine göre, Akşener’in rahatsızlığının önemli ölçüde giderildiği öğrenildi. Ancak Akşener’in bugün 19.30’da milletvekilleriyle buluşacağı yemek, rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan parti yetkililerinden bir kaçı dışında Akşener’in hastanede olduğunu bilmiyor. Akşener, pazartesi günü(yarın) taburcu edilecek.

Belediye başkanı açıklama yapmıştı

Başkentteki ishal salgının şebeke suyundan kaynaklandığı ileri sürülmüştü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 19:23
  1. Ankara
  2. Meral Akşener
  3. Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

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  • veliveli12 dk önce
    Sana oy verene yapılır mı buyavaş..

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