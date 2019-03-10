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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun mitinginde konuştu

SAMSUN (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun’da düzenlenen mitingde Millet İttifakı’na destek veren vatandaşlara seslendi.

10 Mart 2019 Pazar 17:18
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun mitinginde konuştu

SAMSUN (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun’da düzenlenen mitingde Millet İttifakı’na destek veren vatandaşlara seslendi.


Samsun Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Akşener, “Rahip Brunson için Amerika bastırdığında papazın Türkiye’den gidemeyeceğini söylemişlerdi. Sonra Trump bir tweet attı, papaz uçtu uçtu Beyaz Saray’a kondu. Rusya’dan S-400 alınıyor. Trump, yavaş yavaş tweet’lere başladı. ‘F-35’lerin içinde yer alan Türkiye’yi çıkartacağız’ diyor. Buradan delikanlı gibi sesleniyorum, Sayın Erdoğan sen bizi hapse attırmak isteyebilirsin ama vallahi de billahi de tallahi de ben sana Trump’tan dayak yedirtmem. Merak etme, dik dur, eğilme, iki büklüm olma. Elin Trump’una bükülme. Üstte Putin var. Putin’in ne yapacağı belirsiz. Putin’in karşısında da dik dur. Bu ülkenin gücü, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden şahsın Amerika’dan da, Trump’tan da, Rusya’dan da, Putin’den de sopa yemesine müsaade etmez. Ben de etmem. O yüzden dik dur” dedi.


Mitingin sonunda belediye başkan adayları Meral Akşener ile birlikte fotoğraf çekinirken, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Meral Akşener’e temsili Samsun anahtarı hediye etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:18
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