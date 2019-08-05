İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

Sezai Erhan yeniakit İYİ Parti'nin hafta sonu 4. Olağanüstü Kurultayı'nda 50 kişilik Genel İdare Kurulu(GİK) seçimiyle ilgili partililerin tepkisi sürüyor. İddiaya göre Akşener’in “çarşaf liste” kararına karşılık delegelere Genel Merkez’den, listenin 110 ile 150 sıra sayıları arasındaki adaylara oy verilmesi yönünde bilgilendirme yapıldı. Partililer ise “çarşaf liste içine ‘blok liste’ getirilmesi demokrasiyle açıklanamaz” diyerek tepki gösterdi. Muhaliflerin, kongrenin iptali için yargı yoluna başvurabileceği öne sürüldü. Muhaliflerin iddiasına göre İYİ Parti Tüzüğünün 42. maddesine göre çarşaf listede delege sıralamasının başvuru sırasına göre yapılması gerekirken il başkanlarına önceden haber verildi. Böylece Akşener’in “zımni anahtar listesinin” 110 ve 150 numaralar arasına yazıldığı öne sürüldü.

Çeteleşme partinin sonunu getirir

İYİ Parti Antalya Delegesi Avukat Çiğdem Baysal, daha demokratik olduğuna inanılan çarşaf listeye, belli aralıkta genel merkezde bir grup tarafından blok liste karıştırıldığı ve bunun sonucu olarak seçimi blok listede isimleri olanların kazandığını öne sürdü. Baysal, "Parti içi çeteleşme partinin sonunu getirir. Hiç değilse bunun adına Demokrasi Şenliği demeyin" diye konuştu.

Bari adına “Demokrasi Şenliği” demeyin

Baysal, “İyi Parti 4.Olağanüstü Kurultayında 50 kişilik Genel İdare Kurulu üye seçimi için hazırlanan Çarşaf listeye Blok liste karışmış. Bir nevi trafoya kedi kaçmış. Kim mi kaçırmış? Listenin 110 ile 150 arasındaki aday isimlerine baktığınızda, kim olduğu kolay anlaşılıyor. Zira kazanan 40 kişi bu aralıkta. Ayıptır. Bari adına Demokrasi şenliği demeyin. İnsanlar aptal değil. Başka parti ve siyasileri eleştirirken, aynı yanlışı kendiniz yapmayın Parti içi çeteleşme; Parti’nin sonunu getirir. Bu çeteleşme bir de Genel Merkezden başlıyorsa sonun gelmesi kaçınılmazdır” dedi.

Bu seçimin iptali zorunludur

Baysal, “Hukuki olarak muvâzalı olan ve şaibenin karıştığı bu seçimin iptali zorunludur. Keza kendi içinde hile yapan bir parti, iktidar olamaz. Olsa da vatandaşa da hile yapar. Bu seçim, partiye zarar verir ve partiyi lekeler. İvedilikle seçimin iptalini talep edebilecek, yürekli bir Kurucular Kurulu Üyesi yada Üst Kurul Üyesi çıkmalı. Aksi halde adı İYİ olan partinin, inandırıcılığı kalmaz” dedi.

Akşener’e karşı güvensizlik oluşturdu

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ruhittin Sönmez, “240 kişilik listede bağımsız adayların isimlerini arayıp bulup işaretleme zorluğuna karşılık, anahtar listedekiler kolayca kendilerini yönlendirenlerin verdiği anahtara göre işaretleyerek oy kullandı. Ama böylesine hukuku zorlayarak yapılan “kurnazlık” eseri seçilmeleri onlar için de bir leke oluşturdu. En önemlisi Genel Başkanın yaratmaya çalıştığı demokrasi rüzgârını kesti. “Bu operasyon Genel Başkanın bilgisi ve izni olmadan yapılamaz” diye düşünenler var. “Genel Başkana rağmen yapılmışsa bu bir liderlik zafiyetidir” diye düşünenlerde. Bu operasyon her iki düşüncede olanların içinde Genel Başkan’a karşı bir güvensizlik duygusu yarattı. Böyle bir “Pirus zaferi” (yani yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer) için değer miydi?” dedi. İYİ Parti Genel Merkez Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Kaçmaz, “Keşke çarşaf listenin 110 ila 150.sırasında yer alsaydım sanırım rekor kırardım” dedi.