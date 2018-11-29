İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi

İYİ Parti’de belediye başkan aday belirleme süreci devam ediyor. CHP ile ittifak yapacak olan İYİ Parti, CHP’den Ankara, Antalya isterken, CHP ise Denizli, Manisa ve Trabzon’da İYİ Parti’yi desteklemek istiyor. Ancak Meral Akşener Ankara’da İYİ Parti’nin aday göstermesini istiyor. Peki İYİ Parta belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları kim oldu?

AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde Cumhur İttifak yapacak olmasından sonra CHP ile İYİ Parti’de ittifak yapmak artık zaruri hale geldi. İYİ Parti ile yerel ittifak yapılmadığı takdirde 8’e yakın belediye başkanlığını AK Parti’ye kaptıracağını bilen Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i ittifak yapmak için ikna etmenin peşinde.

AK Parti ve MHP ittifakıyla CHP'den kazanılacak belediyeler hangileri?

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin tıkanmasına neden olduğu ileri sürülen Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu tarafından ittifak görüşmeleri heyeti arasından geri çekilmesi bunun en iyi kanıtı oldu.

Akşener Ankara'da ısrarlı

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak düğümünün çıktığı il Ankara. Kılıçdaroğlu, Ankara’da kendilerinin aday göstermesini isterken, Meral Akşener, Mansur Yavaş adaylığında İYİ Parti’nin aday göstermesini istiyor. Kılıçdaroğlu İYİ Parti’nin Manisa, Denizli ve Trabzon’da aday göstermesini isterken, Meral Akşener, bu yetmez Ankara ve Antalya’da da biz olmalıyız dediği öne sürülüyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki pazarlık neyle sonuçlanır şuan belirsizliğini korurken, İYİ Parti’de belli olan belediye başkan adayları da var.

İYİ Parti’nin 6 büyükşehir belediye başkan adayı tamam

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı, Balıkesir'de İsmail Ok, Trabzon’da Atakan Aksoy aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.