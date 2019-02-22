İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Kırmızı: “Projelerimizle meydanlardayız"

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, toplumun bütün kesimlerine hitap eden projelerle alanlarda olduklarını belirterek, "Hakkımıza plan ve projelerimizi sunarak hizmet için destek ve dua istiyoruz" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, İlçeBaşkanı Hicri Gürsoy, bazı il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarıyla Hastane Caddesi esnaflarını ziyaret eden Abduladir Kırmızı kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, ziyaret ettikleri tüm kesimlerin yakın ilgi ve alakasıyla karşılaştıklarını ifade ederek, “Projelerimiz ile halkımızın huzuruna çıktık. Projelerimiz halkımızdan tam not aldı. İnşallah halkımızın teveccühü ile 31 Mart Seçimlerinden galip gelecek ve bu projeleri bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.