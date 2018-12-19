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İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Aydın belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:22
İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Aydın belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek. 

İYİ Parti belediye başkan adayları kim oldu?

İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Aydın belediye başkan adayı ve Aydın ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.

2014 Aydın yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özlem Çerçioğlu % 43.8

AK Parti adayı Mustafa Savaş % 29.2

MHP adayı Ali Uzunırmak % 21.6

Bozdoğan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35

AK Parti % 31

MHP % 30

SP % 1

Buharkent 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

MHP % 37

CHP % 14

Didim 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 24

AK Parti % 24

MHP % 22

DSP % 21

HDP % 5

Kuşadası 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 58

AK Parti % 28

MHP % 9

HDP % 2

Aydın 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 33

AK Parti % 32

İYİ Parti % 14

HDP % 9

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:23
  1. Niğde
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Isparta
  7. Elazığ
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Ankara
  11. Afyon
  12. İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  13. iyi parti Bozdoğan belediye başkan adayı
  14. iyi parti buharkent belediye başkan adayı
  15. iyi parti didim belediye başkan adayı
  16. iyi parti kuşadası belediye başkan adayı

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