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Gündem İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
Gündem

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-12-21 11:24:00 - 2023-12-21 11:32:11
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti

İYİ Parti'de istifa depremleri sürüyor. Son olarak Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti'den istifa ettiğini, TBMM üyeliğini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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İYİ Parti yönetiminde istifa depremi!


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