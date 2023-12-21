İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
İYİ Parti'de istifa depremleri sürüyor. Son olarak Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti'den istifa ettiğini, TBMM üyeliğini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Medya
İYİ Parti’ye operasyon çeken kişi belli oldu! Bunların ciğerini bilen isim “Kesin bilgi” diyerek açıkladı