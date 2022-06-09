İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral istifa etti mi? İbrahim Halil Oral ne dedi?

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklama siyaset gündemini bir anda alt üst etti. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi.

İYİ Parti, milletvekili İbrahim Oral'ı disipline mi sevk edildi?

İYİ Partili Halil İbrahim Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı konusunda yaptığı konuşma nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Parti'den yapılan açıklamada; Yönetmeliğimizin 9,10 ve 12. Maddeleri uyarınca; Parti Grup Disiplin Kurulana sevkine, İYİ Parti TBMM grubu tarafında oy birliğiyle karar verilmiştir denildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral Kılıçdaroğlu hakkında ne dedi?

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır. Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil" diye konuşmuştu.

Oral'ın açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray “Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Halil Oral kimdir?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hadis Bölümü, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu - Arapça, Fransızca - Eğitimci

- Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Ankara Deneme Lisesi Müdür Yardımcısı, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Başkanlığı, Ahlat Kültür Vakfı Kurucu Üyeliği, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Kurucu Üyeliği olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.

-21. Dönem Bitlis Milletvekilliği, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyeliği, Bitlis, Ahlat ve Çevresi Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

-İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi,

-Evli, 3 Çocuk.