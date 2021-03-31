İYİ Parti aday göstermişti! Emre Kınay hakkında şiddet ve taciz iddiası

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den İstanbul'un Kadıköy ilçesi Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay hakkında ortaya atılan iddia olay oldu.

Canlı yayına telefonla bağlanan Eda Kaçar adlı kadın, Kınay ile önce sosyal medya üzerinden mesajlaştığını ardından ise telefon üzerinden iletişime geçtiklerini söyledi.

Üç ay boyunca Kınay ile konuştuklarını kaydeden Kaçar, ''3 ay gibi bir süre konuştuk, her gün görüntülü. Benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi, ısrar etti. O gece gittim çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu planlı bir şey değil.'' dedi.

"Alkol içiyordu, şiddet gördüm"

Eda Kaçar, sözlerine şöyle devam etti:

"Eve doğum günümü kutlamak için gittim. Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi. Gereksiz tepki gösterdi telefonumu falan istedi. Anlayamadım bir anda çok agresifleşti korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim sonra o da evden kovdu.''

Kaçar, sözlerini "Sosyal medyada olan paylaşımları, kadınlara yönelik farkındalıkları samimi geldi. Eğer konu haber olsaydı darp etti, taciz etti derdim. Böyle paylaşımlar yapıyor ama hayatındaki kadınlara böyle davranıyor. Ben bunun duyulmasını istedim" şeklinde sonlandırdı.

Öte yandan

iddet ve taciz iddia

Kınay'dan bu iddiaların ardından herhangi bir bir açıklama gelmedi.