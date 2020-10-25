İYİ Parti 3. yıl dönümünü İzmir’de kutladı

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür." dedi.

İYİ Parti'nin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda program düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun gösteri sunduğu etkinlikte, denizde vapurlardan meşaleler yakıldı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gönderilen kutlama mesajlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir günde İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İYİ Parti’nin kuruluş amacından bahseden Akşener, omuz omuza vererek kısa sürede önemli mesafeler kat ettiklerini ifade etti.

Akşener, bundan sonra da aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin, kutlu mücadelenin, başarının, büyük Türk milletinin öyküsüdür. Bu öykünün kahramanları, başarının mimarları sizler ve bizlere inanan aziz milletimizdir. Biz bu günlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. Nitekim İYİ Parti büyüdükçe daha neler neler göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, Allah'ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek çünkü biz bu kutlu yola koltuk sahibi olmak için, zengin olma için çıkmadık, biz bu yola milletimiz için, Türkiye için çıktık. İlk günkü aşkla yürümeye devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin öznesi milletimizdir."

Memleketi ilçe ilçe, köy köy gezdiklerini belirten Akşener, milletin derdini dinlediklerini, dertlere çözüm ürettiklerini söyledi.

Akşener, milletin İYİ Parti'ye gösterdiği ilginin her geçen gün artığını dile getirerek, "Görüyoruz ki o kutlu gün geliyor çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda katılımcılara ve dünyadaki tüm Türkler'e selamlarını ileten Akşener, "Gence'de, Karabağ'da Türk'ün bayrağı dalgalansın diye mücadele eden kardeş Azerbaycan’a selam olsun." dedi.



Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

