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Siyaset ''İYİ'' küfür hattı, arayın sövsünler...'
Siyaset

''İYİ'' küfür hattı, arayın sövsünler...'

Star gazetesi köşe yazarı Esra Elönü, bugünkü köşe yazısında şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ı ve İyi Parti'nin olaya ilişkin tutumunu eleştirdi: 'Adamlığı özürlü olandan adam gibi bir özür de bekleyemezsiniz.'

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:00:00 -
''İYİ'' küfür hattı, arayın sövsünler...'

Bugünkü köşe yazısında 'Adamlığı özürlü olandan adam gibi bir özür de bekleyemezsiniz.' diyen Esra Elönü, Lütfü Türkkan ve İyi Parti yönetimini eleştirdi. Elönü ' Şehidin hatırasını, annesini ailesini kardeşini daha da kanatarak yapıyorlar bunu' diyerek, durumun vahametine dikkat çekti.

İşte o yazı:

Kabloları aynı anda yanmış organizmalar sürüsünün çobanı dün kısa devre yaptı.
Küfürde seviye belirleme sınavıyla parti üyeliğine kabul edilenlerin İYİ'si evet!
Anlaşılmayacak hiçbir şey yok rahat olun! Ağız bozukluğuna göre rütbe alanların partisi şu günlerde hiç İYİ değil.
Tutuştukça sıvıyorlar, sıvadıkları her duvar küfür rutubeti, hoparlörlü işkembelerin ortalığı gül yağıyla donatacaklarını düşünmüyordunuz değil mi ?
Geminin su aldığını zannedip yıllar önce kaçışan sıvışan, beyefendi tanımını dinledikten sonra harfler alfabeden istifa edip sessiz harflere büründü. Kelimelerimiz gasp ediliyor. Bilinç altını lağım basan organizmanın beyefendi olduğunu söylüyorlar.
Bunu söyleyen hiç umurumda değil ama zor ve inatçı lekeyi cıvık ağızlarıyla çitileyenlerin beyin hijyeninden şüphe duyarım.
Şehidin hatırasını, annesini ailesini kardeşini daha da kanatarak yapıyorlar bunu. Adamlığı özürlü olandan adam gibi bir özür de bekleyemezsiniz.
Geçelim..

Kendinizi "İYİ" Hissetmiyorsunuz

Latifeyle bu kanalizasyon unutturulmaz biliyorum. Ama deprem anında ilk kanalizasyon boruları patlar onu da siz biliyorsunuz değil mi?
Parti lideri olan kadın, küfür eden vekiline iki çift laf eder diye düşünenlerin hayal kuraklığını da gördük.
İki çift lafı bırakın, küfür düetine başladılar. Yeni albüm heyecanı bunlarda yeni yalan heyecanı... Ve daha da azacaklar, daha da tırmanacaklar seviyesizliğin zirvesine.
Taramalı işkembe gibi sıvadılar. Şehadetin manasını gariz ağızlarına geviş malzemesi yaptılar. Bu devletin kutsallarını kürsüde satıp sahada sıvayarak gösterdiler ciğerlerindeki 1 dolarları.
Bir intikamları var, bir hırsları, siyasi nefretlerine kardeşlerin şehadetini de kattılar.
Telafi cümleleri "Hislerine yenik düşmüş".
His mi?
Lütfen siz Hissetmeyin!
Kendinizi "İYİ" Hissetmiyorsunuz .
İP değil BİP..
Anlaşıldı.

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