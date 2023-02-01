İyi halt ettin Ahmet Hakan! Başın göğe erdi mi şimdi

Melih Altınok, saçlarını platin sarısına boyattığı için övgü üstüne övgü alan Bilecik'in Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'na düzülen methiyelere tepki gösterdi.

Altınok, "Ne zaman kurtulacağız bu vasatlıktan" ifadelerini kullandığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye günlerdir Bilecik'in Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı isimli bir kadını konuşuyor.

Peki ne yapmış da gündem olmuş bu hanımefendi?

Hiç...

Saçlarını platin sarısına boyatmış.

Ertuğrul Özkök önce davranır diyordum ama Hürriyet'ten Ahmet Hakan yazmış:

"Fakat gerçekten de çok Avrupai bir karizması var Başkan'ın."

Oyuncu Gonca Vuslateri de "Türkiye'yi an itibarıyla ileriye taşıdınız" diyor.

Ne zaman kurtulacağız bu vasatlıktan..."