0553 313 94 23

"İyi bir skorla, gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik"

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:04
"İyi bir skorla, gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendileri adına güzel bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Üç maçlık kötü gidişatı sonlandırdıkları için mutlu olduklarını ve mevcut durumu değiştirmek için bir tepki vermeleri gerektiğini vurgulayan Keleş, "İyi bir skorla, gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik. Mutluyuz. Oyuncularım müthiş bir birlikteliği sahaya yansıttılar. Onları tebrik ediyorum. Üç puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

Takımdaki üç forvet oyuncusunun da sakat olduğunu anımsatan Keleş, şunları kaydetti:

"Santrforlarımız sakattı. Diabate'yi santrfor olarak oynattık. Bazı özellikleri var diye onu tercih ettik. Kone'yi Fenerbahçe maçı için sakladık. Çok hazır değildi ve bir antrenman yaptı. Bu arada hakem için de bir şeyler söylemek istiyorum. Mağlup olduğumuz zaman hakemler hakkında yorum yapmadık ama bugün yapmak istiyorum. Galip geldiğimiz için söylemiyorum, müthiş bir yönetim sergilediler. Onları da tebrik ediyorum. Hakemlerin bize de çok hataları oluyor ama hiçbir zaman bunu yansıtmıyoruz. Bugün özellikle onları tebrik etmek istedim. Maçın her dakikasında iyi bir yönetim sergilediler."

 

-"İstanbul deplasmanını seven bir takımız"

 

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları müsabakaya değinen Keleş, "Artık her maç zor ve 34 puan yaptık. Şimdi Fenerbahçe maçı var. Zor maç olacak. Biz İstanbul deplasmanlarını seven bir takımız. Moral de kazandık. Eksiklerimiz var, onları bir an önce aramıza katarsak, oradan da puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe bir çıkış içerisinde. İyi oynamaya başladılar." diye konuştu.

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor adına basın toplantısında yer alan teknik sorumlu Ersel Uzğur ise karşılaşmanın baştan sona kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi. Oyuncularının her iki yarıda da iyi mücadele ettiğini dile getiren Uzğur, "Golleri bulduk ve ikinci yarıda oyunun temposunu düşürdük. İstediğimiz gibi oynayıp, üç puanı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

 

- Bulut: "İstediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadık"

 

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında korkak oynadıklarını vurgulayan Bulut, "Aslında bizim isteğimiz, rakibi ikinci bölgede karşılayıp, hızlı şekilde kaptığımız toplarla gol pozisyonu bulmaktı. Maalesef istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

Duran toptan ve basit hatalardan gol yediklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"İkinci yediğimiz gol basit bir hatadan ve kaptırdığımız toptan oldu. İkinci yarıya 2-0 mağlup başladık. Sivasspor evinde çok koşan bir ekip. İkinci yarı değişiklikler yaptık, daha baskılı oynamaya çalıştık. Birkaç pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Sonuçta 2-0 mağlup olduk. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da zaten Malatya'ya döndüğümüzde konuşup, bir sonuca bağlayacağımızı düşünüyorum."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 00:04
  1. İstanbul
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş
  4. Ersel Uzğur
  5. Evkur Yeni Malatspor Teknik Direktörü Erol Bulut
  6. Evkur Yeni Malatyaspor
  7. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultanbeyli'de trafik kazası
    1. Sultanbeyli'de trafik kazası
    2. Seyhan Belediye Meclisi üyeleri son..
    3. Ailelerin korkulu rüyası haline..
    4. AB'den İngiltere'ye Brexit teklifi
    5. 'ABD'de en fazla Müslümanlar..
    6. Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16..
    7. Siyonistler Filistinlilere saldırdırdı!
    8. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında..
    9. Terör örgütü DEAŞ'tan bir katliam..
    10. UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın..
    11. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent..
    12. Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi..
    13. Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan..
    14. SMS'e yasak gelince bu yola..
    15. Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem..
    16. 09.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    17. Konya’da feci kaza... İki aracın kafa..
    18. YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    19. Çığırtkanlıklar işe yaramadı! 1 milyon..
    20. AK Parti yakın markaja aldı! Erdoğan..
    21. 17 yaşındaki gencin sır ölümü
    22. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kalpaklı'..
    23. Ankara polisi 'Mayalılar'ın son..
    24. Büyük bir gürültüyle düştü! Yol..
    25. Trump'a bir şok daha... İstifa..
    26. Pentagon'dan skandal açıklama: Türkiye..
    27. Bakan Soylu: Kendilerine truva atları..
    28. Otelde yangın... Turistler kendilerini..
    29. Başkent’te hırsızlık çetesinin son..
    30. Bağcılar’da otelde yangın paniği
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı