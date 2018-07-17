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İyi bal nasıl anlaşılır?

Balın, kokusu, tadı, rengi ve kıvamına bakarak balın iyi olup olmadığını anlamak oldukça zordur. Balın içeriğinin tespit edilebilmesi için laboratuvar analizi gerekmektedir.

17 Temmuz 2018 Salı 12:24
İyi bal nasıl anlaşılır?

Balın, kokusu, tadı, rengi ve kıvamına bakarak balın iyi olup olmadığını anlamak neredeyse imkansızdır. Balın içeriğinin tespit edilebilmesi için laboratuvar analizi gerekir.

BALIN RENGİ

Bal arıların nektar topladığı bitkilerin özelliklerine, saklama koşullarına ve bekletme süresine göre farklılık gösterir. Sarı, kahverengi, kırmızı, kehribar ya da renksiz saydam olabilir.

BALIN İÇERİĞİ

Yarım kiloluk bir bal yapmak için, arılar 2 milyonu aşan çiçekten nektar toplar. Toplanan nektardaki şeker, arıların salgıladığı enzimler ile basit şekere dönüştürülür. Nektardaki suyu buharlaştırmak için, arılar kanat çırparak hava akımı oluşturur. Böylelikle balın yoğun kıvamı meydana gelir.

Kaliteli ve iyi bir balın %80’i doğal basit şekerlerden, %17’si nemden ve geri kalanı da mineraller ve vitaminlerden oluşur. Potasyum, fosfor ve kalsiyumun yanı sıra çok sayıda amino asit içerir. Koyu renkli ballar iz elementler bakımından daha zengindir. İnsan vücudu için çok önemli olan bu elementlerin çok az bir miktarı bile vücut için yeterlidir.

BAL BOZULUR MU?

Bal bozulmayan bir gıda maddesidir. Kristalleşmiş balın kalitesiz ya da bozulduğu konusunda yanlış bir algı vardır. Bal yüksek oranda şekerden oluşur. Değişen ısı koşullarına göre her balda kristalleşme görülebilir.

Balın içerisindeki su miktarının azalması en önemli faktördür. Su oranı düşük ballar daha çabuk kristalleşirken, sıcaklık da balın yapısını etkiler.

25 derecenin üzerinde ve 5 derecenin altında saklanan ballarda kristalleşme görülmez.

14-15 derecelerde ise daha hızlı kristalleşme oluşur.

PETEKLİ BAL İYİ MİDİR?

Cevap ne yazık ki hayır. Doğal ve işlenmemiş görüntüsüne rağmen, kovanın yanına şeker şurubu gibi maddelerin konulmasıyla da petek bal yapılabilir. Bu balların içerisinde bitkilerden gelen şifalı özelliklerin hiçbiri yoktur.

BAL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Tarım Bakanlığı'ndan sertifikası olan, güvendiğiniz markalardan alışveriş yapın. Piyasanın çok altında fiyatlarla satılan balları tercih etmeyin. Üretim tarihi, üretim izin numaraları gibi bilgilerin olmasına dikkat edin. Bozulmuş ve hasarlı ambalaja sahip, kötü depolama koşullarında bekletilmiş ballardan uzak durun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:24
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