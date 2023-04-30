İyi bak bay bay Kemal! İzmir’de Photoshop yok

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.

14 Mayıs'taki seçim yaklaştıkça heyecan miting alanlarına da yansıyor. Yoğun kampanya sürecinde rahatsızlanarak 2 gün istirahat eden ve programlara video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tekrar sahaya indi. Önce TEKNOFEST'e katılan Erdoğan, buradaki coşkulu kalabalığı bırakıp bir başka kalabalıkla kucaklaştı.

Bilindiği gibi İzmir CHP’nin kalesi olan illerden biriydi.

İzmir'de tarihi miting

Günler öncesinden hazırlıklara başlanan büyük İzmir mitingi için nefesler tutuldu. Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak miting öncesinde yüzbinlerce vatandaş miting alanını doldurdu. Karada olduğu kadar denizde de heyecan vardı. Teknelerini alan İzmirliler, mitingi takip etmek için Gündoğdu Meydanı'nın kıyısına demir attı. Seçime günler kala Gündoğdu meydanında böyle coşkulu bir kalabalık toplanması akıllara CHP’nin Trabzon mitingini getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir’in aksine Kılıçdaroğlu’nu dinlemeye ancak sayılı sayıda CHP’li katılmıştı. Ancak CHP İl teşkilatı boş meydanlara bir çözüm bulmuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitinginden paylaşılan bir görselin, üzerinde oynanmış olduğu sonradan ortaya çıktı. Fotoğrafta yapılan kurguda boş kalan alanların doldurulmaya çalışıldığı görüldü. CHP'nin photoshop'lu miting fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.

CHP Trabzon mitingi... Boş olanlar photoshop ile doldurulmuş.

Durum böyle olunca CHP’liler boş durur mu?

Mitingin henüz başlamadığı, insanların Gündoğdu meydanında henüz toplanmadığı erken saatlerde çekilen fotoğrafı Erdoğan’ın konuştuğu an gibi gösterip twetterda algı yapmaya başladılar bile.

İŞTE GERÇEK

Anadolu Ajansının çektiği AK Parti Gündoğdu meydanı mitinginin fotoğrafı