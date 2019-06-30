İyi anne olmanın 5 altın kuralı

Anne olmak, minik bir yavruyu hayata hazırlamak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Mesaisi bir ömür süren bu işte başarılı olabilmek ise son derece zor. Neden mi? İyi anne olabilmek için hem kendiniz hem de evladınızın gözüne girmeniz gerekiyor. Sizi iyi ya da kötü anne olarak nitelendiren insanların sözlerini pek fazla dikkate almayın. Söylediğimiz gibi önemli olan sizin ve evladınız arasındaki annelik kavramı.

Çocuklar ne ister?

Çocuklar gece gündüz kendisine bağıran, tepki gösteren anneden hoşlanmaz. Onlar için bir anne kimi zaman yol gösterici olmalı kimi zaman ise en iyi oyun arkadaşı... Hayatın hızına ayak uydurmak, her şeye yetişmek mümkün değil. Bu nedenle bütün işleri yetiştirmeye değil evladınızla kaliteli zaman geçirmeye özen gösterin.

İşte, iyi anne olmanın en etkili 5 yolu:

1. Sabırlı olun

Çocuklarınız dünyayı keşfetmeye çalışır. Onlar minik keşifler yaparken birçok kez etrafa zarar verebilir. Kimi zaman duvarlar çizilir kimi zaman ise halılar leke içinde kalır. Böyle anlarda sakin olmanız son derece önemli. Tepki göstermeniz hem onun kalbini kıracak hem de meraklı yapısını olumsuz etkileyecektir.

2. Bırakın özgür olsun

Çocuklarınızı cesaretlendirin. Her işlerini siz yapmayın. Ellerini yıkasınlar, üstlerini kendileri giysinler. Bu şekilde hayatı keşfetmek hem onun hem de sizin için daha eğlenceli olacaktır.

3. Saygı

Bir kişinin kendine saygısı yoksa başkasına da saygısı olmaz. Bu nedenle çocuğunuza yaşı küçük diye saygısızca davranmanız asla doğru olmaz. Sizin saygıyla yaklaştığınız çocuk da zamanla çevresine karşı saygılı olur.

4. Onlara vakit ayırın

İster çalışan anne isterseniz de ev hanımı olun iki koşulda da evlatlarınıza yeterli vakti ayırmalısınız. Anne sevgisinden, ilgisinden uzak kalan çocuklar bu durumun yol açtığı sorunlarla yaşam boyu savaşır.

5. İletişim kurun

Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun sizinle rahatlıkla iletişim kurmalı. Çocuğunuza karşı yaklaşımınız ileri yaşlarında da aranızdaki iletişimin iyi olmasını sağlayacaktır.