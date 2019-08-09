“İvme’den esnaf da yararlansın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, orta ve büyük işletmelere yönelik “İvme Finansman Paketi”ne küçük işletmelerin de eklenmesini talep etti. Esnafın da krediye ihtiyaç duyan kesimlerden olduğunu belirten Palandöken, “Orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan İvme Finansman Paketi’ne esnafımız da eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var. Öncelikle etkin bir sicil düzenlemesi ile kara liste sorunu çözülerek esnafımızın krediye ulaşmasındaki engeller kaldırılmalı” açıklamasında bulundu.