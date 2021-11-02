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Spor Ivan'dan flaş Galatasaray hareketi
Spor

Ivan'dan flaş Galatasaray hareketi

Galatasaray'da Rumen harekatı tüm hızıyla sürüyor. Cicaldau ve Morutan'dan sonra gündemde olan sol kanat oyuncusu Andrei Ivan'ın bu hareketi iddiaları güçlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:22:00 -
Ivan'dan flaş Galatasaray hareketi

Galatasaray'da Rumen harekatı tüm hızıyla sürüyor. Cicaldau ve Morutan'dan sonra gündemde olan sol kanat oyuncusu Andrei Ivan'ın bu hareketi iddiaları güçlendirdi.
Universitatea Craiova'nın Rumen sol kanat oyuncusu Andrei Ivan'dan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. 24 yaşındaki genç oyuncu Sarı Kırmızılı ekibi kişisel Instagram hesabından takibe aldı. 

Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına açıklamalarda bulunmuş, "Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim" demişti.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta 8 gol, 2 asistle skora katkı verdi. Universitatea Craiova formasıyla adını duyuran Ivan, Temmuz 2017'de Rus ekibi Krasnodar'a 3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Rusya'da beklentilerin altında kalan Ivan, kiralık Rapid Wien macerasının ardından Ağustos 2019'da 1.5 milyon Euro karşılığında Craiova'ya döndü.

Universitatea Craiova formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Ivan, 8 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

 

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