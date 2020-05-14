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Aktüel

ITUC, Hak-İş'in "İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Raporu" için teşekkür mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:13:07 -
ITUC, Hak-İş'in "İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Raporu" için teşekkür mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Hak-İş'e, koronavirüs salgını dolayısıyla hazırladığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Raporu" için teşekkür mesajı yayımladı.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadele konusunda hayata geçirilen ekonomik ve sosyal tedbirler, uluslararası kuruluşlar ile periyodik olarak paylaşıldı.

Hak-İş'in hazırladığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Rapor"unda, ITUC tarafından hükümetlere yapılan "Kovid-19 meslek hastalığı olarak sayılmalıdır" çağrısı da yer aldı.

Rapor dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, "Hepinizi kutluyorum. Bu zor zamanlarda sendika liderliği yapmak çok önemlidir. İş yerlerinin yeniden açılması ile ilgili birtakım ilkeler oluşturmak için çalışıyoruz ve bugüne kadar yapılan en iyi uygulamalardan örnek alıyoruz. Yeni bir sosyal sözleşmenin merkezi olacak bu iyileştirme ve toparlanma yöntemlerini de aklımızdan hiç çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesi (ITUC-AP) Genel Sekreteri Shoya Yoshida da özellikle sağlık çalışanlarını korumak için verilen mücadeleden gurur duyduğunu ve emekleri takdir ettiğini iletti.

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