  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ITUC 2020 Küresel Anketi sonuçları açıklandı
Aktüel

ITUC 2020 Küresel Anketi sonuçları açıklandı

Anket sonuçlarına göre, insanların yüzde 69'u iklim değişikliği, artan eşitsizlik, kişisel verilerin internette kötüye kullanılması ve işlerini kaybetme konusunda endişeli olduğunu bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:15:14 -
ITUC 2020 Küresel Anketi sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2020 Küresel Anketi sonuçları açıklandı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere ve ABD dahil dünya nüfusunun yüzde 56'sını kapsayan 16 ülkede gerçekleştirilen ITUC 2020 Küresel Anketi sonuçları, 11 Eylül 2020'de gerçekleştirilen video konferans aracılığıyla açıklandı.

Türk-İş Genel Başkanı ve ITUC Başkan Yardımcısı Ergün Atalay, sonuçların tartışıldığı toplantıda, anketin tüm dünyada eşitsizliğin giderilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, işsizliğin azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması ve insan onuruna yakışır işin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da dünya genelinde salgın süresince 400 milyon kayıtlı ve 1,6 milyar kayıt dışı iş kaybı yaşandığını belirtti.

Kovid-19'un mesleki hastalık olarak nitelendirilmesini istediklerine de değinen Burrow, gelecek yıl yapılacak Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuyu gündeme getireceklerini aktardı.

- Anket sonuçları

Anket sonuçlarına göre, insanların yüzde 69'u iklim değişikliği, artan eşitsizlik, kişisel verilerin internette kötüye kullanılması ve işlerini kaybetme konularında endişeli olduklarını beyan etti.

Bu endişeler, 2020'de her iki kişiden birinin (yüzde 52) kendi ülkesinin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendirdiği zamanda ortaya çıktı.

Ankete katılan ülkelerdeki her 3 kişiden ikisi (yüzde 66), kendileri gibi insanların küresel ekonomi üzerinde yeterince etkiye sahip olmadığını, yüzde 63'ü de çalışanların çok az etkisi olduğunu dile getirdi.

Buna karşılık, insanların yüzde 65'i en zengin yüzde1'in çok fazla etkiye sahip olduğuna, yüzde 57'si de büyük şirketlerin etkili olduğuna inandığını ifade etti.

İnsanların yüzde 71'i ülkelerinin ekonomik sisteminin zenginleri desteklediği yönünde görüş bildirdi.

İnsanların yüzde 42'si, "gelecek neslin düzgün bir iş bulmasının pek olası olmadığı" yönünde görüş açıkladı. İnsanların yüzde 39'u da son iki yıl içinde doğrudan işsizlik yaşadığını, çalışma saatlerinde azalma olduğunu veya hane halkından birinin bunu yaşadığını dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 76'sı asgari ücretin yaşamak için yeterli olmadığını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı