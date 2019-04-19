İTÜ kampüsleri 5G’ye hazır

İletişim şirketi Turkcell, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde mevcut mobil şebeke altyapısını yenileyerek 5G’ye hazır hale getirdi.

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G konusunda İTÜ’yle yakın iş birliği içerisinde olduklarına dikkat çekerek, “Söz konusu üniversiteyle başlattığımız C-RAN şebeke mimarisi çalışmasını Türkiye’nin her köşesine yayarak en kaliteli ve hızlı servislerini müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dünyada 5G’de söz sahibi olması için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite test merkezine dönüştü

Yapılan çalışmalarla dünyanın en iyi 4,5G altyapısından birine sahip olan Ayazağa kampüsü geleceğe hazır bir test merkezine dönüştürüldü. Turkcell ve İTÜ önderliğindeki bu çalışmayla kampüs; sürücüsüz araç, akıllı şehir sistemleri, IOT gibi gelecek nesil teknolojiler için denemelerin yapılacağı 5G’ye hazır hale geldi.

Yeni stratejiler geliştireceğiz

Öte yandan; Turkcell, müşteri deneyimini arttırmak için kolları sıvadı. Turkcell Global Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, bu çerçevede yeni stratejiler geliştireceklerini açıkladı. 7. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, müşteri memnuniyetini arttıracak çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.