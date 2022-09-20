İttifakta çatlak derinleşiyor! HDP'den 6'lı masanın iki adayına veto

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyleyerek 6'lı masada yeni bir tartışmaya kapı araladı.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi adaylık için öne çıkarken, gizli ortak HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İmamoğlu'nun adaylığı HDP seçmeni için kabul görmez"

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığına değindi.

Encü, İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması halinde HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyledi.

"Kendisini solcu gibi gösteriyor ama sağdan kopmuyor"

Gazeteci Gonca Tokyol'a konuşan Encü, "İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez." ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş adaylık kriterlerine uymuyor"

"Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli." diyen Encü, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın bu kriterlere geçmişteki söylemleri nedeniyle uymadığını öne sürdü.

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü