İttifakları da kendileri gibi! Tabelacı sol çatır çatır çatırdadı

Terör partisi HDP’nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşmeler yapan SOL Parti, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile birlikte Sosyalist Güç Birliği ile yola devam etme kararı aldı.

Sebebi belli oldu

Artı Gerçek'e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer almama sebeplerini şu sözlerle açıkladı:

“İttifaka, seçime SOL Parti olarak kendi kimliğimizle gireceğimizi belirttik. Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği’ni yan yana getiren bir adım atılabilirse seçim işbirliği için bunu önemsediğimizi ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade ettik. Ancak bize, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime girme önerisinde bulunuldu ve bazı kentlerde seçime girmememiz istendi. Biz de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir parçası olmadığımızı belirttik. Biz, bir seçim işbirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu seçim işbirliğinin isminin, her iki bloku temsil eden bir isim olması gerektiğini söyledik.

Bugün itibarıyla seçim işbirliği arayışımıza bir karşılık bulamadık. Ama şunu söylemek gerekir ki biz seçim sürecinde ve seçimden sonra da HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı’yla dayanışma ve işbirliğini sürdürmekte kararlıyız. Seçime kendi kimliğimizle, Sosyalist Güç Birliği olarak giriyoruz.”

Sosyalist Güç Birliği İttifakı’nda yer alan partiler TKP, SOL Parti, TKH, Devrim Hareketi ve TSİP, protokol imzaladı.

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Bu protokol, YSK’ya verildi. Bu partiler, seçimlerde Sosyalist Güç Birliği İttifakı altında 81 ilde seçimlere girecek.

İttifak içerisindeki 3 partinin seçimlere katılma yeterliliği var. TKP, 81 ilde kendi milletvekili adaylarıyla seçimlere gireceğini açıklamıştı.