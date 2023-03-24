  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İttifakları da kendileri gibi! Tabelacı sol çatır çatır çatırdadı
Siyaset

İttifakları da kendileri gibi! Tabelacı sol çatır çatır çatırdadı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 15:08:00 -
İttifakları da kendileri gibi! Tabelacı sol çatır çatır çatırdadı

Tabela partisi solcuların yaptığı sözde ittifak adeta paramparça oldu.

Terör partisi HDP’nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşmeler yapan SOL Parti, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile birlikte Sosyalist Güç Birliği ile yola devam etme kararı aldı.

Sebebi belli oldu

Artı Gerçek'e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer almama sebeplerini şu sözlerle açıkladı:

İttifaka, seçime SOL Parti olarak kendi kimliğimizle gireceğimizi belirttik. Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği’ni yan yana getiren bir adım atılabilirse seçim işbirliği için bunu önemsediğimizi ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade ettik. Ancak bize, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime girme önerisinde bulunuldu ve bazı kentlerde seçime girmememiz istendi. Biz de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir parçası olmadığımızı belirttik. Biz, bir seçim işbirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu seçim işbirliğinin isminin, her iki bloku temsil eden bir isim olması gerektiğini söyledik.

Bugün itibarıyla seçim işbirliği arayışımıza bir karşılık bulamadık. Ama şunu söylemek gerekir ki biz seçim sürecinde ve seçimden sonra da HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı’yla dayanışma ve işbirliğini sürdürmekte kararlıyız. Seçime kendi kimliğimizle, Sosyalist Güç Birliği olarak giriyoruz.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı’nda yer alan partiler TKP, SOL Parti, TKH, Devrim Hareketi ve TSİP, protokol imzaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu protokol, YSK’ya verildi. Bu partiler, seçimlerde Sosyalist Güç Birliği İttifakı altında 81 ilde seçimlere girecek.

İttifak içerisindeki 3 partinin seçimlere katılma yeterliliği var. TKP, 81 ilde kendi milletvekili adaylarıyla seçimlere gireceğini açıklamıştı.

CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?
CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

Gündem

CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

HDP kendisine oy veren Kürtlere karşı eşcinsellerin safında
HDP kendisine oy veren Kürtlere karşı eşcinsellerin safında

Gündem

HDP kendisine oy veren Kürtlere karşı eşcinsellerin safında

İYİ Parti'de HDP çıkmazı: Terör pazarlığına tepki yağıyor
İYİ Parti'de HDP çıkmazı: Terör pazarlığına tepki yağıyor

Gündem

İYİ Parti'de HDP çıkmazı: Terör pazarlığına tepki yağıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23