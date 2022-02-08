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Siyaset İttifakın eli boş! 'Sistem' krizi hepsini vurdu
Siyaset

İttifakın eli boş! 'Sistem' krizi hepsini vurdu

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, SP, DP) ve ittifaka dahil olmak isteyen Gelecek ve Deva Partisi arasında derin bir ‘sistem’ krizi yaşanıyor. Sürekli erken seçim çağrısı yapan bu partiler, son 4 ayda en az 30’a yakın görüşme yaptılar ancak hala ortak bir tavır belirleyemediler.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 11:06:00 -
İttifakın eli boş! 'Sistem' krizi hepsini vurdu

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, SP, DP) ve ittifaka dahil olmak isteyen Gelecek ve Deva Partisi arasında derin bir ‘sistem’ krizi yaşanıyor. Sürekli erken seçim çağrısı yapan bu partiler, son 4 ayda en az 30’a yakın görüşme yaptılar ancak hala ortak bir tavır belirleyemediler.

Sistem ortada yok

Partiler arasında yapılan yoğun görüşmelerde ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi hususu ele alındı ancak tüm partilerin mütabakata vardığı bir aday belirlenemedi. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarına kendisini aday olarak kabul ettirme ısrarı, ortaklar tarafından fikir ayrılıklarına neden oldu.

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemediği kamuoyuna yansıdı. Millet ittifakı bileşenleri, Ortak Cumhurbaşkanı adayı belirleyememenin yanı sıra, Güçlendirilmiş Parlementer Sistemi’nin de ne olduğunun altını dolduramadı. İttifak bileşenleri, vaat ettikleri sisteme dair henüz somut bir şey ortaya koyamadı.

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