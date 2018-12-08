İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe

AK Parti ve MHP’nin kurmaylarının günlerden beri üzerinde çalıştığı ‘ittifak matematiği’, ilk kez geçen hafta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Çalışmanın 30 büyükşehir ve bunun alt başlıkları üzerinde sürdüğü” açıklamasıyla gündeme geldi. Parti kurmaylarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’yle zaman zaman bir araya gelerek ayrıntılandırdığı çalışmanın ana formülünün şöyle işleyeceği iddia ediliyor:

İttifakın ana formülü

30 büyükşehir içinde, kamuoyunda günlerden beri dile getirilen ‘büyükşehir ittifakı yapılacak iller’ AK Parti’ye bırakılacak olan Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Denizli; MHP’ye bırakılacak olan Osmaniye, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla olarak konuşuluyor. Bu iller, liderlerin kararına göre artıp azalabilecek. Büyükşehir başkan adayı konusunda ittifak yapılacak bu illerde şu formül uygulanacak.

İlçelerde uygulanacak formül

MHP’nin 2014’te yerel seçiminde aldığı ilçeler de MHP’ye bırakılacak. AK Parti buralarda aday çıkarmayacak. Buna karşılık MHP de ilin diğer ilçelerinde aday çıkarmayacak. Formül, büyükşehir adayı AK Parti’ye bırakılan iller için de aynı şekilde uygulanacak. AK Parti, konuşulan bu illerde, Ankara’da 2 veya 3, İstanbul’da 2 veya 3, Adana’da 8, Aydın’da 3, Manisa’da 6, Mersin’de 7, Osmaniye’de 9, İzmir ve Denizli’de de birer ilçeyi MHP’ye bırakacak.

İstanbul’da ilçe verilecek

Bu ittifakta iki jest olacak. AK Parti’nin İstanbul’da vereceği ilçeler, 2014 hesaplamasının dışında verilecek. Çünkü MHP’nin İstanbul’da 2014’te aldığı ilçe bulunmuyor. Diğeri istisna ise Osmaniye için uygulanacak. Büyükşehir olmadığı halde Bahçeli’nin memleketi olduğu için ittifak hesaplarında yer alacak.

30 büyükşehir arasında olan diğer illerde ise sadece ‘ilçe ittifakı’ yapılacak. İki partinin ayrı ayrı büyükşehir adayı çıkardığı bu illerdeki ilçe ittifakında, 2014 yerel seçim sonuçlarına bakılacak. İki partinin aldığı ilçeler paylaşılacak. Diğer parti, o ilçede aday çıkarmayacak. Bu büyükşehirlerden 2014 yerel seçim sonuçlarına göre, Afyonkarahisar’da 12, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Konya’da birer ilçe MHP’ye bırakılacak. MHP de diğer ilçelerde aday çıkarmayacak ve AK Parti’nin adayını destekleyecek. Muhalefetin elinde olan ilçelerde ise ittifak partilerinden en çok oyu alan partinin adayı desteklenecek. Muhalefetin sahip olduğu ilçelerin paylaştırılması durumunda bu sayı artabilecek.

Diğer iller ve meclisler

İttifak görüşmelerinde zaman zaman tartışılan belediye meclis üyeliklerinde işbirliğine gidilmesi formülünden ise vazgeçildi. Her parti, kendi meclis üyeleri ile seçime girecek. AK Parti ve MHP’nin kendi listesi ile seçime girmesiyle Türkiye genelindeki oy oranlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Bazı yerlerde, belediye başkanının bir partiden, belediye meclisinin çoğunluğunun diğer ittifak partisinden olması gibi sonuçlar da çıkabilecek. Geri kalan ve büyükşehir olmayan 51 ilde ise ittifak yapılmayacak. AK Parti ve MHP istediği gibi hazırlık yapacak ve aday gösterecek.