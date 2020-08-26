İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.



Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlayan idman, daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenman, çabukluk ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.



