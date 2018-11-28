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İttifak başlamadan sona eriyor… ‘3 büyükşehir krizi’

CHP ile İP Parti arasında yürütülen ittifak çalışmaları başlamadan biteceğe benziyor. Görüşmelerde 3 büyükşehir krizi yaşandığı iddia edildi. CHP kulislerinde, İP Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde hala bir anlaşma sağlanamaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:18
İttifak başlamadan sona eriyor… ‘3 büyükşehir krizi’

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden "seçim iş birliği" çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İYİ Parti'nin; Ankara, Antalya ve Mersin'de kendi adaylarının desteklenmesi talebinde ısrarcı olduğu ancak CHP yönetiminin, bu formüle "alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP'nin iddialı olduğu büyükşehirlerin hiçbirinde "aday çıkarmama" seçeneğini kabul etmediği belirtildi.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasında 13 Kasım'da resmi olarak başlatılan işbirliği görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Teknik görüşmelerin bir hafta içinde tamamlanacağı ve genel başkanlar Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesinde nihai kararın verileceği öğrenildi.

"Alanda sonuç vermez"

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti öncelikli olarak CHP'nin Ankara'da aday çıkarmamasını ve İYİ Parti adayını desteklemesini talep etti. İYİ Parti, bu talebinin kabul görmemesi durumunda ise bir diğer seçenek olarak; Mersin, Antalya ve Manisa için destek istedi. Ancak CHP yönetiminin; Ankara, Mersin ve Antalya teklifine "masada uygulansa da alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi.

CHP yönetiminin Manisa, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa, Denizli ve Isparta ile bazı büyükşehir ilçelerinde İYİ Parti adayına destek vermeye "olumlu" baktığı kaydedildi.

"Çıkmaza girebilir"

CHP kulislerinde, İYİ Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde hala bir anlaşma sağlanamaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı. Kulislerde, görüşmelerin mutlaka bir işbirliği ile sonuçlanmamasının beklemediği, tıkanığın aşılamaması durumunda, her partinin kendi adaylarıyla seçime girme kararı alabileceği 

Kaynak: Habertürk 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 07:18
  1. Manisa
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. Mersin
  6. Isparta
  7. Denizli
  8. Bursa
  9. Antalya
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