İTSO’dan "İstihdam Zirvesi"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019” kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda İnegöl iş dünyasını bir araya getirdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde "İstihdam Seferberliği" toplantısına Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İŞKUR İnegöl Müdürü Ahmet Baştürk, SGK İnegöl Şubesi Müdürü Erdal Alğan, oda ve dernek başkanları, STK başkanları ve çok sayıda işadamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “2017 yılında ilki gerçekleştirilen İstihdam Seferberliğinin 2’ncisinin startını veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın iştirakiyle “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza ve girişimcilerimize pek çoğu tarihi destekler şeklinde olmak üzere 8 farklı teşvik sunuluyor” dedi.

Teşvikler ile ilgili bilgiler veren Uğurdağ, “Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız” dedi.

İnegöl’ün Avrupa standartlarında bir başarı hikâyesinin olduğunu belirterek konuşmasına başlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bu kampanyayı 81 il ve 160 ilçeden en yoğun şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün siz değerli iş dünyası temsilcilerimizle bir araya gelerek teşvikleri uzmanlarından dinleyeceğiz. İnegöl bugün ülkemizin ve Bursa’nın en önemli bölgelerinden biri konumundadır. Gerçekleştirdiği 1 milyar 265 milyon dolarlık dış ticaret hacmiyle bunu göstermektedir. Türkiye’de aktif sigortalı çalışan sayısı 22,3 milyondur. Teşviklerden 1,7 milyon işveren ve 11 milyondan fazla da sigortalımız faydalanmaktadır. Hükümetimiz tarafından sunulan bu imkânlardan 17 ilçemizle birlikte Bursa olarak daha fazla yararlanabilmektedir. 8 başlıkta toplanan desteklerden İnegöllü işverenlerimizin de faydalanması çağrısında bulunuyorum. Bu desteklerden faydalanarak hem işinizi geliştirin hem de ülke ve şehir ekonomisinin büyümesine destek sağlayın. Bu zorlu süreçleri hep beraber atlatalım” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Burası Türkiye Burada İş Var” başlığı altında başlayan istihdam seferberliğinde buluştuk. “Burası İnegöl Burada Bereket Var” diyoruz. Açıklanan tüm verilerle pek çok vilayetin önünde rakamlar gerçekleştiriyoruz. Burada böyle bir güç ve enerji var. Yerel yöneticiler olarak bu gücün farkındayken eksikliklerin de farkındayız. Yapısal düzenlemelerle iş adamlarımızın, esnafımızın, üreten kesimlerin alt ve üstyapı eksiklerini gidermek adına planlamalar yaptık. Ekonomiye ve istihdama da katkılar olacak. Önünüzde engel ve sorunlar yoksa daha çok üretmeyi, ihracat yapmayı isteyeceksiniz. Yerel yönetimler olarak yaptığımız planlamalarla yanınızdayız. Birliktelikle buralara geldik, bundan sonra da artarak devam edecektir. Ülke ve şehir sizlerle kalkınacaktır. Seferberliğe vereceğiniz destek ve katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İŞKUR İnegöl Müdür Ahmet Baştürk, İstihdam Seferberliği kapsamında yapılacak başvurularda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından toplantının soru-cevap bölümüne geçildi.