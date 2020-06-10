İTO’dan kritik çağrı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise kısa çalışma kapsamındaki maaş ödemelerinin son başvuru tarihi olan 30 Haziran’dan itibaren ikinci bir üç ay süreyle uzatılması gerektiğinin altını çizdi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, ayrıca biriken ve ertelenen prim ödemelerine de bir vadelendirme getirilmesinin işvereni ve dolayısıyla istihdamı rahatlatacağını aktaran Avdagiç, “Öbür yandan Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamından çıkarılması için yasal anlamda yapılması gerekenler var” diye konuştu.