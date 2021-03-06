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Ekonomi İTO’dan İstanbullu firmalara ‘Mavi Kategori’ çağrısı
Ekonomi

İTO’dan İstanbullu firmalara ‘Mavi Kategori’ çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, firmaları pandemi tedbirlerine harfiyen uymaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:06:00 -
İTO’dan İstanbullu firmalara ‘Mavi Kategori’ çağrısı

Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başlattığı #HedefMaviKategori kampanyasına İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini ifade etti. Salgın sürecinde bir yılın geride kaldığını aktaran Avdagiç, şöyle konuştu: “En zor günleri geride bıraktık. Tedbirlere uyarak da yeni normalle hayata devam edeceğiz. Şimdi kurallara her zamankinden daha çok dikkat etme zamanı. İstanbul’da yeni bir Covid-19 dalgasına mahal vermemek için sabırla hem kurallara hem işimize bakalım. İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi (düşük riskli) kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak.”

Yarı kapasiteyle çalışılacak

Avdagiç, İstanbul’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçelerinin faaliyetlerini sabah 7.00 ve 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdüreceklerini dile getirdi. İşletmelerde özdenetim farkındalığı için piyasa ziyaretlerine başlayacaklarını belirten Avdagiç, #HedefMaviKategori kampanyasına İTO’nun bütün kurumsal mecralarında iletişim desteği vereceklerini kaydetti.

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