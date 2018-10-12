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İTO’dan belge hizmetlerinde indirim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na her türlü desteği verdiklerini, eksiksiz olarak bu mücadelede yer aldıklarını açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:22
İTO’dan belge hizmetlerinde indirim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na her türlü desteği verdiklerini, eksiksiz olarak bu mücadelede yer aldıklarını açıkladı.

423 bin üyeye örnek olacak

Yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de, tasarrufa da zarar verdiğine inandıklarını aktaran Avdagiç, 2018 sonuna kadar üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi. Avdagiç, bu indirimle İTO’nun da Enflasyonla Topyekun Mücadele’de fiilen yer alacağını belirterek, “İnanıyorum ki odamızın bu anlamlı indirimi, 423 bin üyemize de örnek olacaktır. Onlar da enflasyonla mücadelede var güçleriyle yerini alacaklardır” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:22
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. Şekib Avdagiç

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