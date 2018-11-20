İTO, World Marketing Summit ile Philip Kotler’i İstanbul’a getiriyor

İSTANBUL (AA) - Adı pazarlamayla özdeşleşen dünyaca tanınmış yönetim ve pazarlama gurusu Profesör Philip Kotler, kurucusu olduğu Dünya Pazarlama Zirvesi (World Marketing Summit-WMS) için 4 Aralık’ta İstanbul’a geliyor.

Pazarlama duayeni Philip Kotler'in öncülüğünde 7 yıl önce kurulan WMS, daha önce Japonya, Kanada, Bahreyn, Hindistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlendi. Zirvenin bu yılki ev sahibi ise İstanbul Ticaret Odası.

İTO açıklamasına göre, ilk kez İstanbul’da düzenlenecek Dünya Pazarlama Zirvesi, küresel pazarlama profesyonellerinin en prestijli platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirvenin teması ise "Pazarlamanın geleceği İstanbul’da tasarlanıyor" olarak belirlendi.





- Nörobilimin pazarlamadaki rolü





Pazarlamanın geleceğinin A’dan Z’ye tartışılacağı zirvede, "Stratejik Pazarlama", "Nörobilimin Pazarlamadaki Rolü", "Pazarlamada Big Data", "Pazarlamanın Geleceğini İstanbul'da İnşa Etmek" gibi dikkati çekici konular yer alıyor.

Zirvede İstanbul markasının; Türk patentli marka ve ürünler için ürettiği katma değeri artırmanın, İstanbul’dan yeni dünya markaları inşa etmenin yolları otoriteler tarafından anlatılacak.





Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak pazarlamanın duayeni Philip Kotler’i İstanbul ile buluşturacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını kaydetti.

Ticaretin en önemli ham maddesinin marka olduğunu ifade eden Avdagiç, "Ticaretin en önemli ham maddesi olan markanın; planlanması, projelendirilmesi, pazarlanması, değerlenmesi konularında dünyanın önemli otoritelerinin görüşlerini müktesebatımıza katacağız." ifadelerini kullandı.



Avdagiç, "Philip Kotler gibi pazarlama alanında efsane bir ismin, İstanbul markası için çalışıyor olması heyecan verici. İTO, İstanbul’a bu gururu yaşatıyor. İstanbul Ticaret Odası olarak, Kotler gibi bir ismi ağırlamanın ve yapıldığı şehre yeni bir ufuk açıp, vizyon kazandıran Dünya Pazarlama Zirvesi’ni İstanbul’da gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki, pazarlamanın geleceği İstanbul’da inşa edilirken, İstanbul’un geleceği de pazarlama ile şekillenecek." değerlendirmesini yaptı.





- "İstanbul’da geleceğin küresel markalarının yolunu açma vakti"





Dünya Pazarlama Zirvesi İstanbul 2018’e bin kişiden fazla pazarlama profesyonelinin katılmasını beklediklerini belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Pazarlama öyle tanımlanır ki, üretimden önce başlar, satıştan sonra devam eder. Kısacası pazarlama ve markalaşma ekonominin, hayatın ta kendisidir. Profesör Kotler’in fikirlerinin, İTO’nun ev sahipliğinde girişimcilerimizle buluşması, onlara gelecekleri için çok değerli bir ufuk açacaktır.

Şimdi marka şehir İstanbul’da pazarlamanın geleceğini konuşmanın vakti. Şimdi İstanbul’da geleceğin küresel markalarının yolunu açma vakti."







- "Dünya Pazarlama Zirvesi, Türkiye'deki şirketler için bir dönüm noktasıdır"





Profesör Philip Kotler de zirve öncesi yayınladığı mesajda, "İstanbul binlerce yıllık tarihiyle kendi içinde ayrı bir dünya barındırıyor." ifadesini kullandı.



"Böylesine prestijli bir etkinliği İstanbul’da yapmak büyük bir onur." değerlendirmesinde bulunan Kotler, Dünya Pazarlama Zirvesi’nin İstanbul’da pazarlama uzmanlarının gelecekte pazarlamayı kullanma şeklini değiştirebileceğine inandığını kaydetti.



Kotler, "İstanbul zirvesinde yeni fikirler üretmek, markalaşma gücünü artırmak için işletmelerin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları konuşacağız. Yeni pazarlama fikirleri ve trendlerini detaylarıyla ele alacağız. Amacımız, her zaman olduğu gibi, şirketlerin pazarlamayı daha çok insana, daha iyi bir dünya yaratmayı sağlayacak şekilde kullanmasıdır." ifadelerini kullandı.



Philip Kotler, şunları kaydetti:

"Dünya Pazarlama Zirvesi, İstanbul ve Türkiye'deki şirketler için bir dönüm noktasıdır. Hem yerel hem de küresel büyüme ve refah için çok büyük fırsatlar ortaya çıkaracaktır. İnanıyorum ki yapacağımız zirve, iş liderleri ve pazarlama profesyonellerinin; sürekli değişen, küreselleşen ve dijital hale gelen ekonomide uluslararası pazarlamanın en iyi uygulamalarını öğrenmeleri için de mükemmel bir fırsat oluşturacaktır.

Tüm konuşmacılar İstanbul Ticaret Odası-liderlik, eğitim, gelişim, sürdürülebilirlik, zenginleştirme ve ilerleme konularıyla iç içe olan kavram ve etkili hikayelerle sizi yaratıcı, eleştirel ve stratejik bir pazarlama anlayışı benimsemeye teşvik edecek."



Zirve kapsamında 5 Aralık’ta ise Philip Kotler’e İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilecek. Kotler, üniversitede düzenlenecek bir panele de konuşmacı olarak katılacak.



4 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek WMS İstanbul 2018’e katılmak için ito.org.tr/wms adresinden online başvuru yapmak gerekiyor.



