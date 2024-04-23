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Ekonomi İTO sanayiciye “OSB radarı” ile arsa önerecek
Ekonomi

İTO sanayiciye “OSB radarı” ile arsa önerecek

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:58:00 -
İTO sanayiciye "OSB radarı" ile arsa önerecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi sektöründeki yatırımların arazi ve finansmanla desteklenmesi gerektiğini kaydederek, “Ülke olarak sanayide yeni bir faza geçmek istiyorsak, ihracatımızda yüzde 40’larda olan yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak istiyorsak, bu destekleri hayata taşımak zorundayız” diye konuştu.

Sanayi yatırımlarının büyümeye katkısının 2022’de yüzde 0.3 iken 2023’te 2.2 puana çıktığını dile getiren Avdagiç, yatırım iştahındaki bu artışın Türk sanayisi için umut verici olduğunu söyledi. Avdagiç, geçen yıl yatırım harcamalarında 2022’ye göre reel olarak yüzde 10.7 artış yaşandığını anımsatarak, “Sanayi üretim endeksine baktığımızda da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.5 yükseliş kaydettik. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Üyelere yardımcı olacağız

İstanbul’da sanayi arsası konusunda bir çalışma yaptıklarını kaydeden Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şöyle bir hedefimiz var: İstanbul’da sanayi arsası satın almak artık çok kolay değil. Var olan çok pahalı. Biz bütün Trakya’yı, Çanakkale, Bursa, Sakarya ve bütün çevredeki Organize Sanayi Bölgelerini canlı izleyen, OSB radarı gibi çalışacak bir sistem kurguluyoruz. OSB’lerle ilgili sanayi arsaları sorunu İstanbul’da çok büyük sorun. Bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada İstanbul’un etrafındaki OSB’lerin yer aldığı bir proje hazırlayacağız. Nerede hangi OSB var, bunların fiyatları ne kadar... Bize gelip, ‘arsa bulamıyorum’ diyen üyelere yardımcı olacağız. Hangi OSB’de boş yer bulunduğunu, fiyatının ne kadar olduğunu, OSB’leri taradığımız bu çalışmayla ortaya koyacağız.”

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