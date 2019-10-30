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Ekonomi

İTO oyun geliştiricilerini “sektörel kümelenme” ile birleştirecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul’daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi’ni duyurdu.

2019-10-30 10:27:00 -
İTO oyun geliştiricilerini “sektörel kümelenme” ile birleştirecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ticaret Bakanlığı’nın “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)” programı kapsamında İstanbul’daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi’ni duyurdu. İTO tarafından organize edilen Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi İstanbul’daki oyun geliştiricilerini hedefliyor ve Ticaret Bakanlığının HİSER programından faydalanıyor. İstanbul’daki geliştiricilere yönelik bu türdeki ilk proje olma özelliğini taşıyan kümelenme projesi, katılımcılara İTO’nun organizasyon ve mali desteğine ek olarak, Ticaret Bakanlığı’ndan da yüzde 75 destek alma imkânı tanıyor.

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