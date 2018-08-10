İTO Başkanı Avdagiç'ten Bakan Albayrak'a destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomik perspektif, Türk milletinin sağlam ve kararlı duruşunu ortaya koymuştur." dedi.

Avdagiç, açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu modelde daha adil bir vergi sistemi, kamuda maliyet dönüşümü, bugüne kadar olmamış bir tasarruf, yeni bir finansal regülasyon otoritesi gibi hedefleri isabetli bulduklarını ifade eden Avdagiç, döviz kuru üzerinden Türk ekonomisini çökertmek isteyenlerin bu kez karşısında Türk iş dünyasını ve Türk milletini bulacaklarını kaydetti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

"İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir. Türk iş dünyasına, böylesine stratejik bir dönemde sahip çıkarak hedef göstermek son derece kıymetlidir.

Cumhuriyet döneminde hayatta kalma mücadelesi veren Türkiye’nin, ekonomi politikası da buna uygundu. Şimdi dünyada söz sahibi olmak isteyen bir Türkiye var. Bakan Albayrak’ın açıklamaları ortaya koymuştur ki, Türkiye artık büyük hedefleriyle örtüşen bir ekonomik modele kavuşmuştur. Ekonomi yönetimi bu modelle, Türkiye’nin her türlü sıkıntının üstesinden geldiği gibi, yeni bir ufka doğru yürüyeceğinin de ipucunu vermiştir."