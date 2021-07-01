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Dünya İtirafları gündemi altüst etti! 'Türkiye bize 3 ülkeden harekete geçebilir'
Dünya

İtirafları gündemi altüst etti! 'Türkiye bize 3 ülkeden harekete geçebilir'

Yunan basını, Atina ile Ankara arasında yaşanacak olası çatışma ile Türkiye'nin Libya, Arnavutluk ve KKTC'den Yunanistan'a hareket edebileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:44:00 -
İtirafları gündemi altüst etti! 'Türkiye bize 3 ülkeden harekete geçebilir'

Yunan basını, Türkiye'ye karşı yaşadığı paranoyayı yayınlanan analiz yazısıyla gözler önüne serdi.

Analiz yazısında Türk SİHA'larına değinen Yunan basını, olası bir çatışma durumunda Türkiye'nin Libya, Arnavutluk ve KKTC'den Yunanistan'a hareket edebileceğini iddia etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleşen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatına vurgu yapan Yunan basını, "Türk F-16'ları Yunanistan'ın sahip olduğu S-300'lerle başa çıkmak için eğitilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 28 Haziran'da Bakü'de Azerbaycan-Türkiye ortak eğitiminin başladığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla düzenlenen eğitimin temel amacı, iki ülke ordularının birliklerinin muharebe harekatları sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların askeri karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmektir.

30 Haziran'a kadar sürecek eğitime 600'e yakın personel, 40'a yakın tank ve diğer zırhlı araç, 20'ye yakın farklı kalibre top ve havan, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı, 50'ye yakın araç katılacak. ekipman yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

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