İtiraflar peş peşe geliyor! Örgütün para akışını açıkladı

Suç örgütü kurup, hakkında açılan 36 soruşturmadan 135 elemanıyla tutuklanan Adnan Oktar ve grubuna yönelik çarpıcı ayrıntılar, örgütte 12 yıl boyunca üst düzeylerde bulunan B.A.'nın anlattıklarıyla ortaya çıktı. B.A., örgütte uzun yıllar yöneticilik yaptığını, örgüt adına şirketler kurup, gelir elde ettiğini söyledi. B.A., örgüte kazandırılan zengin çocukların ailelerinin ekonomik durumuna göre yüklü miktarda bağış alındığını, bu paraya da Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yolunda kendi emeğinden, alın terinden hak sahiplerine (muhtaçlara) vermek anlamına gelen 'infak' adının verildiğini anlattı.

'ETKİN PİŞMANLIKTAN' YARARLANMAK İSTEYENLER ÖRGÜT SIRLARINI ANLATTI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik çarpıcı ayrıntılar, örgüt üyelerinin 'etkin pişmanlık'tan yararlanmak için itirafçı olmasıyla ortaya çıktı. Operasyondan hemen sonra tutuklanan örgüt üyelerinin aynı cezaevine konulmasıyla örgüt içi hiyerarşi devreye girdi ve baskıyla şüphelilerin susmaları sağlandı. Birçok kişi de örgütün elindeki uygunsuz görüntüleriyle tehdit edilip, susturuldu. Ancak konunun, bazı sanık avukatları tarafından savcılığa bildirilmesinden sonra örgüt elemanları farklı illerdeki cezaevlerine dağıtıldı. Örgüt üyelerinin yeni cezaevlerine gönderilmelerinden sonra da çözülmeler meydana geldi. Birçok kişi, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için bildiklerini anlatmaya başladı. Böylelikle de soruşturma sırasında ortaya çıkmayan örgütün sırları da deşifre edildi.

"ÖRGÜTE MİLYON DOLARLAR AKTARILDI"

Bu isimlerden biri de örgütte 12 yıl boyunca en alttan, en üst seviyeye kadar her kademede yer alan B.A., oldu. Örgüt adına Türkiye'de ve yurt dışında farklı isimlerle şirketler kuran B.A., savcılık ifadesinden sonra cezaevinden de kendi el yazısıyla kaleme aldığı ek bilgileri, mahkemeye gönderdi. Örgütün mali kaynağını anlattığı yazıda B.A., "2000 yılından sonra örgütün mali işler sorumlusu ve yöneticisi Adnan Oktar'a doğrudan rapor veren kişi S.E.'dir. Bizim örgüt adına kurmuş olduğumuz ve benim 2009 yılında hepsinden ayrıldığım şirketlerin tümü S.E.'nin talimatıyla kurulmuştur. Bu şirketlerden milyon dolarların örgüt adına aktarıldığını biliyorum" dedi.

"KİŞİNİN MADDİ GÜCÜNE GÖRE BAĞIŞ ALINIRDI"

Örgüte kazandırılan yeni kişilerden 'infak' adı altında bağışlar alındığını belirten B.A., şunları kaydetti: "Örgüte kazandırılan her kişi mutlaka 'örgüte bağış' adı altında vakfa para verir ya da aktarırdı. Bu miktar herkesin maddi gücüne ve anne- babasının mal varlığına göre değişirdi. Bu bağış sistemine 'infak' denirdi. İmece gibi bir usulle de örgüte para aktarma olurdu. Birtakım masrafların karşılanması için de bireysel olarak maddi gücü olan herkes kendi kredi kartlarından ya da ailelerinden aldıkları paralarla harcamalara katkıda bulunurdu. Benim kredi kartı numaralarım da örgütte mevcuttur ihtiyaç olması halinde buralardan harcama yapılırdı. Hatta bazen benim de kredi kartlarımı ihtiyacı olan kişilere bıraktığım olmuştur."