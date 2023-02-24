İtiraf gibi sözler! CHP'yi eleştirince mikrofonu elinden alındı
Eski CHP'li yönetici Arif Aydın, CHP'li Adalar Belediyesi'nin deprem panelinde CHP'yi eleştirince mikrofonu elinden alındı.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Türkiye'den kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları gündem oldu.
CHP'li Adalar Belediyesi'nin deprem panelinde konuşan eski CHP'li yönetici Arif Aydın, "15 yıldır yerelde iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir ve Adalar'da iktidarız. Belediye binamız eski ve yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız" diye tepki gösterince mikrofon elinden alındı.