İthama “hayır”, uzlaşmaya “evet”
Gazetemizin duayen yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ‘İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikesine dikkat çektiği yazısının bağlamından koparılması ve kastının çok dışında lanse edilmesi sonrası AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM tarafından yapılan suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Haber Merkezi
Dilipak’ın 1 Ekim’de Küçükçekmece Adliyesi’nde ifadesinin alınmasının ardından savcılığın konuyu uzlaştırmaya göndermesi üzerine ‘uzlaştırıcı’ olarak atanan Pınar Gültaşı’nın çağrısına Dilipak’tan olumlu cevap geldi. Abdurrahman Dilipak, ‘Uzlaşmaya karşı tarafın kabul etmesi’ şartı ile ‘evet’ derken, söz konusu iyi niyetli anlaşma çabası üzerine atılan mesnetsiz iddiaların kabulü anlamına gelmediğini de vurguladı.