0553 313 94 23

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:00
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatında, tebliğ kapsamında Çin menşeli ürün için yürürlükte bulunanla aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Hindistan'da bulunan "Galaxy Chains Pvt. Ltd." ve "Tube Investments of India Limited" firmalarıyla Tayland'da yerleşik "Tien Yuen Machinery Mfg. (Thailand) Co. Ltd." firmasında üretildiği belirlenen söz konusu ürünlere ilişkin işlemlerde, üretici sertifikası aranarak, söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verildi. Bu şirketler dışında, soruşturmaya konu ülkelerden ithalat yapılması durumunda ton başına bin 200 dolar, dampinge karşı önlem uygulanacak.

Çin menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler, bu önlem için de geçerli olacak.

Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:00
  1. İthalatta Gözetim Uygulanması
  2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği
  3. Resmi Gazete
  4. Ticaret Bakanlığ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın şunu söylesin...
    1. Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın..
    2. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek..
    4. Cinsel istismar şüphelisi çift..
    5. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
    6. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
    8. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
    9. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
    10. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
    11. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
    12. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
    13. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
    14. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
    15. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
    16. Darbeci albaydan "sehven attım"..
    17. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
    18. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
    19. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
    20. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
    21. Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü..
    22. ‘Buzun Efesi’ Sofya’da dünya rekoru..
    23. Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ..
    24. ABD Başkanı Trump'ı eleştiren..
    25. FETÖ'den takım elbisede 'renk' talimatı
    26. Yaşlı kadını gelini boğarak öldürmüş
    27. Cezayir’de hayat durdu! Binlerce kişi..
    28. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    29. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare..
    30. Bayrampaşalı çınarlar için özel çalışma
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı