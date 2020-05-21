  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzine 20 kuruş motorine 12 kuruş zam

Tarımda drone devri Samsun’da başlıyor

Tunceli TOKİ kura sonuçları | Tunceli TOKİ sonuçları sorgula

Uzmanından ramazan sonrası beslenme önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
için kalan
Ekonomi

İthalat artık kolay olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak” mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:21:00 -
İthalat artık kolay olmayacak

“Özellikle 2020’nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak” diyen Albayrak, “Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz. Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı” diye konuştu.

Albayrak, pandemi dönemi desteklere de değinerek,”Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı