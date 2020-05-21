  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?
için kalan
Yerel

İtfaiyenin erken müdahalesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir polyester üretim deposunda çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi olası facianın önüne geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:21:00 -
İtfaiyenin erken müdahalesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı

Yangın, Kızıltepe Sanayi sitesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Hasret Acar’a ait polyester üretim deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliği, yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki yangına 3 araç ile müdahale etti.

Yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasının önüne geçerek olası bir olası faciayı önledi. Depoda patlama ihtimaline karşı yapılan uyarılara rağmen, vatandaşlar yangını cep telefonlarına kayıt yaparak izledi.

Depo tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı