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İtfaiyeden karga kurtarma operasyonu

Ağrı’da itfaiye ekipleri ağaca takılı kalan kargayı düzenledikleri operasyonla kurtardı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:56
İtfaiyeden karga kurtarma operasyonu

Ağrı’da itfaiye ekipleri ağaca takılı kalan kargayı düzenledikleri operasyonla kurtardı.


Ağrı’nın Baloğlu köyünde ayağına dolanan iplerle bir ağacın yüksek tepesine takılı kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu özgürlüğüne kavuşturuldu.


Ağaçta sıkışan karganın sesini duyan köylülerin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler kargayı sıkıştığı ağacın dalından kurtardı. Ağaçtan kurtarılıp yere indirilen karga, ayağına dolanan iplerden dolayı uçamadı. İtfaiye ekipleri tarafından iplerden de kurtarılan karga özgürlüğüne kavuştu.


İtfaiye ekiplerinin karga kurtarma operasyonunu izleyen köylüler, olaya kısa zamanda müdahale edip kargayı kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:56
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