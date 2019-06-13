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İtfaiyeden hayati uyarılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte yaşanabilecek anız yangınları ile serinlemek için girilen gölet, baraj, sulama ve yangın söndürme havuzlarındaki boğulma vakaları konusunda vatandaşları uyardı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
İtfaiyeden hayati uyarılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte yaşanabilecek anız yangınları ile serinlemek için girilen gölet, baraj, sulama ve yangın söndürme havuzlarındaki boğulma vakaları konusunda vatandaşları uyardı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, hava sıcaklıklarının artmaya başlanmasıyla birlikte oluşabilecek riskler konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle kırsal kesimde meydana gelen anız yangınlarına vurgu yapan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız yaz mevsiminde, mahsul sonrası tarlada kalan anızın ya da yabani otların çoğaldığı arazilerde temizlik amaçlı yakımlar yapmaktadır. Bunun sonucunda ise toprakta bulunan


canlıların tamamı zarar görmekte ve bunun yanında toprağın verimi de düşmektedir. Ayrıca havaya yüksek miktarda karbon salınımı gerçekleşerek büyük bir hava kirliliği oluşturmaktadır. En önemlisi de kontrolden çıkabilecek anız yangınları başka alanlara sıçrayarak daha büyük felaketlere davetiye çıkarmaktadır."



Bin 426 arazi yangını


Arazi yakımı olarak başlayan birçok yangının ormanlara ve yaşam alanlarına sirayet ettiğinin geçmiş yıllarda sıkça görüldüğünü kaydeden Büyükşehir İtafiye, "Denizli’de geçtiğimiz yıl il genelinde 1426 arazi yangını meydana geldi. Vatandaşlarımızın konuya karşı duyarlı olmaları, hem toprağımızı hem de çevremizi koruma amaçlı yakarak temizlik yapmamaları önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.



5 boğulma vakası


Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların serinlemek için girilmesi yasak olan gölet, baraj, sulama ve yangın söndürme havuzları gibi sulara da girdiğine dikkati çeken Büyükşehir İtfaiye, bu bölgelerde suya girmede boğulma riskinin çok yüksek olduğuna işaret etti. Özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarması gerektiğini vurgulayan itfaiye, söz konusu suların hem hijyen bakımından olumsuz olduğunu, hem de suların derinliği, akıntısı, dibinde çamura saplanma riski gibi birçok tehlikeler barındırdığını aktardı.


Büyükşehir İtfaiye su altı arama kurtarma dalgıçlarının geçen yıl Denizli’de boğularak hayatını kaybeden 5 vatandaşı da sudan çıkardığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
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