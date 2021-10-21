  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İtfaiyeciler gözlerine inanamadı! Ev küle dönerken bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı
Gündem

İtfaiyeciler gözlerine inanamadı! Ev küle dönerken bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı

Kayseri'de bir binanın 13. katında çıkan yangında ev küle dönerken Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 20:05:00 -
İtfaiyeciler gözlerine inanamadı! Ev küle dönerken bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı

Kayseri Kocasinan’da bir binanın 13. katındaki dairede çıkan yangında ev küle döndü. Evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmaması ise ‘mucize’ dedirtti.

Geçen Pazar günü Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerindeki bir binanın 13. Katında bulunan bir evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Her şey yandı, Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü.

Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur'an-ı Kerim buldu.

Kur'an'ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
RTÜK’ten sporseverlere büyük müjde! Bundan sonra şifresiz yayınlanacak
Gündem

RTÜK’ten sporseverlere büyük müjde! Bundan sonra şifresiz yayınlanacak

Sporseverleri yakından ilgilendiren 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi'nin son şekli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda kabul edildi. Listeye göre..
Merkez Bankası Ekim 2021 faiz kararı belli oldu!
Ekonomi

Merkez Bankası Ekim 2021 faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı 2021 Ekim ayı PPK toplantısı sonrasında açıklandı. Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişimleri sonrası ilk faiz ..
Erdoğan net konuştu: Öyle ve böyle Amerika'dan alacağız
Siyaset

Erdoğan net konuştu: Öyle ve böyle Amerika'dan alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35’lerden dolayı Türkiye'nin ABD'den 1,4 milyar dolar alacağı olduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay