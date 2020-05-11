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Aktüel

İtfaiye şehidi memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kadıköy’de tatbikat sırasında kaza sonucu şehit olan İtfaiye eri memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:47:16 -
İtfaiye şehidi memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kadıköy’de tatbikat sırasında kaza sonucu şehit olan İtfaiye eri memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


İstanbul Kadıköy’de kaza sonucu şehit olan itfaiye eri Emircan Çolak (28) memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesine getirildi.


Şehidin doğduğu Demirdöven Mahalle sakinleri tarafından mahalle girişine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin aile yakınları ve sevenleri tarafından Pasinler Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoyla Demirdöven Mahallesi”ndeki evine götürüldükten sonra Demirdöven Mahalle Camii”ne getirildi.


Demirdöven Mahallesi camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehit itfaiye eri Emircan Çolak (28) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit İtfaiye eri Emircan Çolak’ın cenazesine, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler AK Parti İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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