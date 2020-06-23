İtfaiye erinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuş kurtarılamadı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde itfaiye erinin suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı kuş telef oldu.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Ocak Caddesi'nde bir binanın çatısında bir kuşun ayağının sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, kuşu bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye eri Eren Arslanyılmaz, kuşun yaşamadığını görünce suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladı. Arslanyılmaz'ın çabaları sonuç vermeyince kuş, telef oldu.

Arslanyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine bir kuşun ayağının sıkıştığı ihbarı geldiğini belirterek, "İhbar üzerine olay yerine gittik. Kuşun saçaktan sarktığını gördük ve hayvan çırpınıyordu. Kuşu bulunduğu yerden kurtardık ancak o sırada yaşıyordu. Hayvanı kurtarıp aldığımda kalbinin durduğunu fark ettim. Aceleyle kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Maalesef çabalarımız sonuç vermedi." diye konuştu.



