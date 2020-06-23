  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtfaiye erinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuş kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:22:30 -
İtfaiye erinin suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuş kurtarılamadı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde itfaiye erinin suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı kuş telef oldu.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Ocak Caddesi'nde bir binanın çatısında bir kuşun ayağının sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, kuşu bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye eri Eren Arslanyılmaz, kuşun yaşamadığını görünce suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladı. Arslanyılmaz'ın çabaları sonuç vermeyince kuş, telef oldu.

Arslanyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine bir kuşun ayağının sıkıştığı ihbarı geldiğini belirterek, "İhbar üzerine olay yerine gittik. Kuşun saçaktan sarktığını gördük ve hayvan çırpınıyordu. Kuşu bulunduğu yerden kurtardık ancak o sırada yaşıyordu. Hayvanı kurtarıp aldığımda kalbinin durduğunu fark ettim. Aceleyle kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Maalesef çabalarımız sonuç vermedi." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı